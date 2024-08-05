Леонтий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1682
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1682
Отец: Василий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Михайловна
Рождение ребёнка
1704
Дочь: Авдотья Леонтьевна
Мать ребёнка: Анна Михайловна
Рождение ребёнка
1710
Сын: Иван Леонтьевич
Мать ребёнка: Анна Михайловна
Рождение ребёнка
1713
Сын: Михаил Леонтьевич
Мать ребёнка: Анна Михайловна
Рождение ребёнка
1714
Сын: Василий Леонтьевич
Мать ребёнка: Анна Михайловна
Рождение ребёнка
1717
Сын: Пётр Леонтьевич
Мать ребёнка: Анна Михайловна
Смерть
Неизвестно