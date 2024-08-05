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Леонтий Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1682

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1682

Отец: Василий

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Михайловна

Рождение ребёнка
1704

Дочь: Авдотья Леонтьевна

Мать ребёнка: Анна Михайловна

Рождение ребёнка
1710

Сын: Иван Леонтьевич

Мать ребёнка: Анна Михайловна

Рождение ребёнка
1713

Сын: Михаил Леонтьевич

Мать ребёнка: Анна Михайловна

Рождение ребёнка
1714

Сын: Василий Леонтьевич

Мать ребёнка: Анна Михайловна

Рождение ребёнка
1717

Сын: Пётр Леонтьевич

Мать ребёнка: Анна Михайловна

Смерть
Неизвестно

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