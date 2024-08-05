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Пётр Леонтьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1717

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717

Отец: Леонтий Васильевич

Мать: Анна Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Феоктистовна

Рождение ребёнка
1751

Сын: Козьма Петрович

Мать ребёнка: Анна Феоктистовна

Рождение ребёнка
1755

Сын: Гаврила Петрович

Мать ребёнка: Анна Феоктистовна

Рождение ребёнка
1756

Дочь: Феодосия Петровна

Мать ребёнка: Анна Феоктистовна

Рождение ребёнка
1758

Сын: Пётр Петрович

Мать ребёнка: Анна Феоктистовна

Смерть
Неизвестно

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