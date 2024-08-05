Пётр Леонтьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1717
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717
Отец: Леонтий Васильевич
Мать: Анна Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Феоктистовна
Рождение ребёнка
1751
Сын: Козьма Петрович
Мать ребёнка: Анна Феоктистовна
Рождение ребёнка
1755
Сын: Гаврила Петрович
Мать ребёнка: Анна Феоктистовна
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Феодосия Петровна
Мать ребёнка: Анна Феоктистовна
Рождение ребёнка
1758
Сын: Пётр Петрович
Мать ребёнка: Анна Феоктистовна
Смерть
Неизвестно