Анна Феоктистовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Феоктистовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1724

Дата смерти

До 1778

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1717 г.р.

Дети

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пётр Леонтьевич

Рождение ребёнка
1751

Сын: Козьма Петрович

Отец ребёнка: Пётр Леонтьевич

Рождение ребёнка
1755

Сын: Гаврила Петрович

Отец ребёнка: Пётр Леонтьевич

Рождение ребёнка
1756

Дочь: Феодосия Петровна

Отец ребёнка: Пётр Леонтьевич

Рождение ребёнка
1758

Сын: Пётр Петрович

Отец ребёнка: Пётр Леонтьевич

Смерть
До 1778

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