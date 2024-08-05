Анна Феоктистовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1724
Дата смертиДо 1778
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пётр Леонтьевич
Рождение ребёнка
1751
Сын: Козьма Петрович
Отец ребёнка: Пётр Леонтьевич
Рождение ребёнка
1755
Сын: Гаврила Петрович
Отец ребёнка: Пётр Леонтьевич
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Феодосия Петровна
Отец ребёнка: Пётр Леонтьевич
Рождение ребёнка
1758
Сын: Пётр Петрович
Отец ребёнка: Пётр Леонтьевич
Смерть
До 1778