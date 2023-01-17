Алексеев Владимир Сергеевич
Место рождения
Дата рождения11.11.1861
Дата смерти08.02.1939
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1861
Рождение ребёнка
1883
Сын: Алексеев Александр Владимирович
Мать ребёнка: Алексеев Прасковья Алексеевна
Рождение ребёнка
1884
Сын: Алексеев Николай Владимирович
Мать ребёнка: Алексеев Прасковья Алексеевна
Рождение ребёнка
27.07.1886
Сын: Алексеев Михаил Владимирович
Мать ребёнка: Алексеев Прасковья Алексеевна
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Вера Владимировна
Мать ребёнка: Алексеев Прасковья Алексеевна
Образование
Неизвестно
Московский университет, юридический факультет
Работа или профессия
Неизвестно
Театральный деятель
Работа или профессия
Неизвестно
Директор отделения фирмы "Владимир Алексеев" в городе Харьков
Работа или профессия
Неизвестно
Артист
Работа или профессия
Неизвестно
Директор правления Товарищества "Владимир Алексеев" и Даниловской мануфактуры. Преподаватель оперной студии К.Станиславского, либреттист, переводчик, педагог
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.02.1939
Похороны
Неизвестно
город Москва Алексеевский женский монастырь, перезахоронение Введенское кладбище