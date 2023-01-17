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Алексеев Владимир Сергеевич

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

11.11.1861

Дата смерти

08.02.1939

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1861

Отец: Алексеев Сергей Владимирович

Мать: Алексеева Елизавета Васильевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1883

Сын: Алексеев Александр Владимирович

Мать ребёнка: Алексеев Прасковья Алексеевна

Рождение ребёнка
1884

Сын: Алексеев Николай Владимирович

Мать ребёнка: Алексеев Прасковья Алексеевна

Рождение ребёнка
27.07.1886

Сын: Алексеев Михаил Владимирович

Мать ребёнка: Алексеев Прасковья Алексеевна

Рождение ребёнка
1889

Дочь: Вера Владимировна

Мать ребёнка: Алексеев Прасковья Алексеевна

Образование
Неизвестно
Московский университет, юридический факультет
Работа или профессия
Неизвестно
Театральный деятель
Работа или профессия
Неизвестно
Директор отделения фирмы "Владимир Алексеев" в городе Харьков
Работа или профессия
Неизвестно
Артист
Работа или профессия
Неизвестно
Директор правления Товарищества "Владимир Алексеев" и Даниловской мануфактуры. Преподаватель оперной студии К.Станиславского, либреттист, переводчик, педагог
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алексеев Прасковья Алексеевна

Смерть
08.02.1939
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
город Москва Алексеевский женский монастырь, перезахоронение Введенское кладбище
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