Алексеев (Захарова) Прасковья Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлексеев (Захарова) Прасковья Алексеевна

Алексеев (Захарова) Прасковья Алексеевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.10.1862

Дата смерти

18.06.1922

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1883

Сын: Алексеев Александр Владимирович

Отец ребёнка: Алексеев Владимир Сергеевич

Рождение ребёнка
1884

Сын: Алексеев Николай Владимирович

Отец ребёнка: Алексеев Владимир Сергеевич

Рождение ребёнка
27.07.1886

Сын: Алексеев Михаил Владимирович

Отец ребёнка: Алексеев Владимир Сергеевич

Рождение ребёнка
1889

Дочь: Вера Владимировна

Отец ребёнка: Алексеев Владимир Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексеев Владимир Сергеевич

Смерть
18.06.1922
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Vvedenskoye Cemetery | Введенское кладбище
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close