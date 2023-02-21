Алексеев (Захарова) Прасковья Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.10.1862
Дата смерти18.06.1922
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1862
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1883
Сын: Алексеев Александр Владимирович
Отец ребёнка: Алексеев Владимир Сергеевич
Рождение ребёнка
1884
Сын: Алексеев Николай Владимирович
Отец ребёнка: Алексеев Владимир Сергеевич
Рождение ребёнка
27.07.1886
Сын: Алексеев Михаил Владимирович
Отец ребёнка: Алексеев Владимир Сергеевич
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Вера Владимировна
Отец ребёнка: Алексеев Владимир Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.06.1922
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Vvedenskoye Cemetery | Введенское кладбище