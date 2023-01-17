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Алексеев Александр Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1883

Дата смерти

10.03.1932

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: Алексеев Владимир Сергеевич

Мать: Алексеев Прасковья Алексеевна

Бракосочетание
1911

Жена: Фрейтаг (алексеева) Евгения Александровна

Рождение ребёнка
12.04.1912

Сын: Алексеев Семен Александрович

Мать ребёнка: Фрейтаг (алексеева) Евгения Александровна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
29.05.1913

Сын: Алексеев Дмитрий Александрович

Мать ребёнка: Фрейтаг (алексеева) Евгения Александровна

Место жительства
1922
Петербург
Съезжинская ул. д. 19 кв. 6
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алексеев Антонина (Тарсина)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фрейтаг (алексеева) Евгения Александровна

Смерть
10.03.1932
Ташкент
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