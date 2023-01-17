Алексеев Александр Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1883
Дата смерти10.03.1932
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Бракосочетание
1911
Рождение ребёнка
12.04.1912
Сын: Алексеев Семен Александрович
Мать ребёнка: Фрейтаг (алексеева) Евгения Александровна
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
29.05.1913
Сын: Алексеев Дмитрий Александрович
Мать ребёнка: Фрейтаг (алексеева) Евгения Александровна
Место жительства
1922
Петербург
Съезжинская ул. д. 19 кв. 6
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.03.1932
Ташкент