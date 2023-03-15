Червякова Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Червякова Екатерина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.12.1895

Дата смерти

09.09.1954

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Червяков Петр Гаврилович

Отец ребёнка: Червяков Гаврил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Червяков Гаврил

Рождение ребёнка
04.11.1917

Дочь: Дремина (Червякова) Анастасия Гавриловна

Отец ребёнка: Червяков Гаврил

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1929

Дочь: Семкина (Червякова) Анна Гавриловна

Отец ребёнка: Червяков Гаврил

Рождение ребёнка
16.10.1932

Дочь: Гаврикова (Червякова) Зинаида Гавриловна

Отец ребёнка: Червяков Гаврил

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
09.09.1954
Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область

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