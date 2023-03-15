Червякова Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.12.1895
Дата смерти09.09.1954
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1895
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Червяков Гаврил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Червяков Гаврил
Рождение ребёнка
04.11.1917
Дочь: Дремина (Червякова) Анастасия Гавриловна
Отец ребёнка: Червяков Гаврил
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Семкина (Червякова) Анна Гавриловна
Отец ребёнка: Червяков Гаврил
Рождение ребёнка
16.10.1932
Дочь: Гаврикова (Червякова) Зинаида Гавриловна
Отец ребёнка: Червяков Гаврил
Смерть
09.09.1954