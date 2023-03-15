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Червяков Петр Гаврилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

1895 г.р.

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Червяков Гаврил

Мать: Червякова Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Червякова Полина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Червякова Полина

Смерть
Неизвестно

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