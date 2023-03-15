Семкина (Червякова) Анна Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семкина (Червякова) Анна Гавриловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1929

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

1895 г.р.

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929

Отец: Червяков Гаврил

Мать: Червякова Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Семкин Юрий

Отец ребёнка: Семкин Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Семкин Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семкин Иван

Смерть
Неизвестно

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