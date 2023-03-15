Семкина (Червякова) Анна Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1929
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929
Отец: Червяков Гаврил
Мать: Червякова Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Семкин Юрий
Отец ребёнка: Семкин Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Семкин Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Семкин Иван
Смерть
Неизвестно