Дремина (Червякова) Анастасия Гавриловна
Место рождения
Дата рождения04.11.1917
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1917
Отец: Червяков Гаврил
Мать: Червякова Екатерина
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.03.1938
Отец ребёнка: Дрёмин Николай Михайлович
Рождение ребёнка
1942
Сын: Дрёмин Вячеслав Николаевич
Отец ребёнка: Дрёмин Николай Михайлович
Смерть
Неизвестно