Дремина (Червякова) Анастасия Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дремина (Червякова) Анастасия Гавриловна

Место рождения

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

04.11.1917

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1917

Отец: Червяков Гаврил

Мать: Червякова Екатерина

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дрёмин Николай Михайлович

Рождение ребёнка
26.03.1938

Сын: Дрёмин Виктор Николаевич

Отец ребёнка: Дрёмин Николай Михайлович

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1942

Сын: Дрёмин Вячеслав Николаевич

Отец ребёнка: Дрёмин Николай Михайлович

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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