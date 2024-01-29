Авладеев Капитон Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1904
Дата смерти1974
ПолМужской
Отец
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: Авладеев Федор Федорович
Мать: Авладеева Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Авладеев Евгений Капитонович
Мать ребёнка: Авладеева (Зыкина) Евфалия Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Авладеев Алик Капитонович
Мать ребёнка: Авладеева (Зыкина) Евфалия Павловна
Рождение ребёнка
25.02.1946
Дочь: Юдаева (Авладеева) Галина Капитоновна
Мать ребёнка: Авладеева (Зыкина) Евфалия Павловна
Златоуст, Златоустовский, Челябинская область
Смерть
1974