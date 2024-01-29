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Авладеев Капитон Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1904

Дата смерти

1974

Пол

Мужской

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Авладеев Федор Федорович

Мать: Авладеева Ольга Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Авладеев Евгений Капитонович

Мать ребёнка: Авладеева (Зыкина) Евфалия Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Авладеев Алик Капитонович

Мать ребёнка: Авладеева (Зыкина) Евфалия Павловна

Рождение ребёнка
25.02.1946

Дочь: Юдаева (Авладеева) Галина Капитоновна

Мать ребёнка: Авладеева (Зыкина) Евфалия Павловна

Златоуст, Златоустовский, Челябинская область
Смерть
1974

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