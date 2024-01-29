Авладеева Ольга Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870
Дата смерти1933
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: Калин Иван Семенович
Мать: Калина Акулина Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Авладеев Евгений Федорович
Отец ребёнка: Авладеев Федор Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Суханова Зоя Федоровна
Отец ребёнка: Авладеев Федор Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Авладеев Федор Федорович
Куса, Кусинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Авладеев Николай Федорович
Отец ребёнка: Авладеев Федор Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Авладеев Константин Федорович
Отец ребёнка: Авладеев Федор Федорович
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Тиунова Мария Федоровна
Отец ребёнка: Авладеев Федор Федорович
Рождение ребёнка
1904
Сын: Авладеев Капитон Федорович
Отец ребёнка: Авладеев Федор Федорович
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Авладеева Глафира Федоровна
Отец ребёнка: Авладеев Федор Федорович
Смерть
1933