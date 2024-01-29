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Авладеева Ольга Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Дата смерти

1933

Пол

Женский

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Калин Иван Семенович

Мать: Калина Акулина Семеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Авладеев Федор Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Авладеев Евгений Федорович

Отец ребёнка: Авладеев Федор Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Суханова Зоя Федоровна

Отец ребёнка: Авладеев Федор Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Авладеев Павел Федорович

Отец ребёнка: Авладеев Федор Федорович

Куса, Кусинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Авладеев Николай Федорович

Отец ребёнка: Авладеев Федор Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Авладеев Константин Федорович

Отец ребёнка: Авладеев Федор Федорович

Рождение ребёнка
1890

Дочь: Тиунова Мария Федоровна

Отец ребёнка: Авладеев Федор Федорович

Рождение ребёнка
1904

Сын: Авладеев Капитон Федорович

Отец ребёнка: Авладеев Федор Федорович

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Авладеева Глафира Федоровна

Отец ребёнка: Авладеев Федор Федорович

Смерть
1933

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