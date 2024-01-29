Авладеев Федор Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1861
Дата смерти1942
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: Авладеев Федор Данилович
Мать: Авладеева Софья Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Авладеев Евгений Федорович
Мать ребёнка: Авладеева Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Суханова Зоя Федоровна
Мать ребёнка: Авладеева Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Авладеева Ольга Ивановна
Куса, Кусинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Авладеев Николай Федорович
Мать ребёнка: Авладеева Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Авладеев Константин Федорович
Мать ребёнка: Авладеева Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Тиунова Мария Федоровна
Мать ребёнка: Авладеева Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
1904
Сын: Авладеев Капитон Федорович
Мать ребёнка: Авладеева Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Авладеева Глафира Федоровна
Мать ребёнка: Авладеева Ольга Ивановна
Смерть
1942