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Авладеев Федор Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1861

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: Авладеев Федор Данилович

Мать: Авладеева Софья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Авладеев Евгений Федорович

Мать ребёнка: Авладеева Ольга Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Суханова Зоя Федоровна

Мать ребёнка: Авладеева Ольга Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Авладеев Павел Федорович

Мать ребёнка: Авладеева Ольга Ивановна

Куса, Кусинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Авладеев Николай Федорович

Мать ребёнка: Авладеева Ольга Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Авладеев Константин Федорович

Мать ребёнка: Авладеева Ольга Ивановна

Рождение ребёнка
1890

Дочь: Тиунова Мария Федоровна

Мать ребёнка: Авладеева Ольга Ивановна

Рождение ребёнка
1904

Сын: Авладеев Капитон Федорович

Мать ребёнка: Авладеева Ольга Ивановна

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Авладеева Глафира Федоровна

Мать ребёнка: Авладеева Ольга Ивановна

Смерть
1942

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