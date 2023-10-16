Чернавская (Петрова) Любовь Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернавская (Петрова) Любовь Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1884

Дата смерти

1941

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Петров Федор Петрович

Мать: Петрова Мария Константиновна

Рождение ребёнка
1914

Дочь: ... Нина Константиновна

Отец ребёнка: Чернавский Константин Иванович

Рождение ребёнка
08.03.1916

Сын: Чернавский Борис Константинович

Отец ребёнка: Чернавский Константин Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чернавский Николай Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чернавский Константин Иванович

Место жительства
Неизвестно
Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия
Смерть
1941
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