Чернавская (Петрова) Любовь Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1884
Дата смерти1941
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Рождение ребёнка
1914
Дочь: ... Нина Константиновна
Отец ребёнка: Чернавский Константин Иванович
Рождение ребёнка
08.03.1916
Сын: Чернавский Борис Константинович
Отец ребёнка: Чернавский Константин Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия
Смерть
1941