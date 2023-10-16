Чернавский Константин Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1914
Дочь: ... Нина Константиновна
Мать ребёнка: Чернавская Любовь Федоровна
Рождение ребёнка
08.03.1916
Сын: Чернавский Борис Константинович
Мать ребёнка: Чернавская Любовь Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно