Чернавский Константин Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернавский Константин Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1914

Дочь: ... Нина Константиновна

Мать ребёнка: Чернавская Любовь Федоровна

Рождение ребёнка
08.03.1916

Сын: Чернавский Борис Константинович

Мать ребёнка: Чернавская Любовь Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чернавская Любовь Федоровна

Смерть
Неизвестно
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