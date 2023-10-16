Петрова (Тропинская) Мария Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.03.1848
Дата смерти1905
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1848
Отец: Коровницкий Константин Петров
Мать: Евдокия Николаевна
Рождение ребёнка
1879
Сын: Петров Александр Федорович
Отец ребёнка: Петров Федор Петрович
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Чернавская Любовь Федоровна
Отец ребёнка: Петров Федор Петрович
Рождение ребёнка
29.10.1886
Дочь: Агафонова Ольга Федоровна
Отец ребёнка: Петров Федор Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Хозяйка
Место жительства
Неизвестно
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Тропинская слоб.
Смерть
1905