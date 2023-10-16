Петрова (Тропинская) Мария Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрова (Тропинская) Мария Константиновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.03.1848

Дата смерти

1905

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1848

Отец: Коровницкий Константин Петров

Мать: Евдокия Николаевна

Рождение ребёнка
1879

Сын: Петров Александр Федорович

Отец ребёнка: Петров Федор Петрович

Рождение ребёнка
1884

Дочь: Чернавская Любовь Федоровна

Отец ребёнка: Петров Федор Петрович

Рождение ребёнка
29.10.1886

Дочь: Агафонова Ольга Федоровна

Отец ребёнка: Петров Федор Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петров Федор Петрович

Работа или профессия
Неизвестно
Хозяйка
Место жительства
Неизвестно
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Тропинская слоб.
Смерть
1905
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