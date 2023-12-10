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Палагутина Нина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.02.1954

Пол

Женский

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1954

Отец: Иван

Мать: Кудрявцева Евдокия Власовна

Рождение ребёнка
01.02.1980

Сын: Палагутин Василий Александрович

Отец ребёнка: Палагутин Александр

Рождение ребёнка
14.01.1983

Дочь: Друзяк Инна Александровна

Отец ребёнка: Палагутин Александр

Рождение ребёнка
07.09.1984

Дочь: Палагутина Анна Александровна

Отец ребёнка: Палагутин Александр

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