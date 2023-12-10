Палагутина Нина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.02.1954
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1954
Отец: Иван
Рождение ребёнка
01.02.1980
Сын: Палагутин Василий Александрович
Отец ребёнка: Палагутин Александр
Рождение ребёнка
14.01.1983
Дочь: Друзяк Инна Александровна
Отец ребёнка: Палагутин Александр
Рождение ребёнка
07.09.1984
Дочь: Палагутина Анна Александровна
Отец ребёнка: Палагутин Александр