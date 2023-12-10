Кудрявцева Евдокия Власовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.02.1954
Дочь: Палагутина Нина Ивановна
Отец ребёнка: Иван
Рождение ребёнка
20.04.1971
Дочь: Паршута Надежда Егоровна
Отец ребёнка: Григорий
Рождение ребёнка
06.07.1975
Дочь: Кудрявцева Наталья Егоровна
Отец ребёнка: Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кудрявцев Михаил Егорович
Отец ребёнка: Григорий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Григорий
Смерть
Неизвестно