Кудрявцева Евдокия Власовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кудрявцева Евдокия Власовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Компанюк Влас Яковлевич

Мать: Компанюк Елизавета Никифоровна

Рождение ребёнка
20.02.1954

Дочь: Палагутина Нина Ивановна

Отец ребёнка: Иван

Рождение ребёнка
20.04.1971

Дочь: Паршута Надежда Егоровна

Отец ребёнка: Григорий

Рождение ребёнка
06.07.1975

Дочь: Кудрявцева Наталья Егоровна

Отец ребёнка: Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кудрявцев Михаил Егорович

Отец ребёнка: Григорий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Григорий

Смерть
Неизвестно
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