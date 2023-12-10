Палагутин Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Палагутин Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.03.1956

Пол

Мужской

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1956

Отец: Палагутин Василий Иванович

Мать: Палагутина Анна Михайловна

Рождение ребёнка
01.02.1980

Сын: Палагутин Василий Александрович

Мать ребёнка: Палагутина Нина Ивановна

Рождение ребёнка
14.01.1983

Дочь: Друзяк Инна Александровна

Мать ребёнка: Палагутина Нина Ивановна

Рождение ребёнка
07.09.1984

Дочь: Палагутина Анна Александровна

Мать ребёнка: Палагутина Нина Ивановна

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