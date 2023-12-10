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Палагутин Василий Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.02.1980

Пол

Мужской

Отец

1956 г.р.

Мать

1954 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1980

Отец: Палагутин Александр

Мать: Палагутина Нина Ивановна

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