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Кормаков Василий Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.01.1953

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1953

Отец: Башлачев Алексей Леонтьевич

Мать: Кормакова Вера Васильевна

Рождение ребёнка
27.05.1975

Дочь: Новослугина Евгения Васильевна

Мать ребёнка: Кормакова Ирина Витальевна

Рождение ребёнка
02.01.1977

Сын: Кормаков Вадим Васильевич

Мать ребёнка: Кормакова Ирина Витальевна

Рождение ребёнка
14.10.1991

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кормакова Ирина Витальевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
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