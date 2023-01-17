Кормаков Василий Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.01.1953
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1953
Рождение ребёнка
27.05.1975
Дочь: Новослугина Евгения Васильевна
Мать ребёнка: Кормакова Ирина Витальевна
Рождение ребёнка
02.01.1977
Сын: Кормаков Вадим Васильевич
Мать ребёнка: Кормакова Ирина Витальевна
Рождение ребёнка
14.10.1991
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кормакова Ирина Витальевна
Вологда, город Вологда, Вологодская область