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Новослугина Евгения Васильевна
Новослугина Евгения Васильевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
27.05.1975
Пол
Женский
Отец
Кормаков Василий Алексеевич
1953 г.р.
Мать
Кормакова (Соснина) Ирина Витальевна
1955 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1975
Отец:
Кормаков Василий Алексеевич
Мать:
Кормакова Ирина Витальевна
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