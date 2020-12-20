Новослугина Евгения Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новослугина Евгения Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.05.1975

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1975

Отец: Кормаков Василий Алексеевич

Мать: Кормакова Ирина Витальевна

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