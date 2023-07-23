Новослугин Сергей Гурьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новослугин Сергей Гурьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.06.1995

Сын: Новослугин Яков Сергеевич

Мать ребёнка: Новослугина Евгения Васильевна

Рождение ребёнка
20.01.1998

Сын: Новослугин Кирилл Сергеевич

Мать ребёнка: Новослугина Евгения Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Новослугина Евгения Васильевна

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