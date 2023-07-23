Новослугин Сергей Гурьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.06.1995
Сын: Новослугин Яков Сергеевич
Мать ребёнка: Новослугина Евгения Васильевна
Рождение ребёнка
20.01.1998
Сын: Новослугин Кирилл Сергеевич
Мать ребёнка: Новослугина Евгения Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно