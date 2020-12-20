Кормакова (Соснина) Ирина Витальевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.10.1955
Дата смерти20.12.2020
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1955
Рождение ребёнка
27.05.1975
Дочь: Новослугина Евгения Васильевна
Отец ребёнка: Кормаков Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
02.01.1977
Сын: Кормаков Вадим Васильевич
Отец ребёнка: Кормаков Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
14.10.1991
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кормаков Василий Алексеевич
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
20.12.2020