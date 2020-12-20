Кормакова (Соснина) Ирина Витальевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кормакова (Соснина) Ирина Витальевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.10.1955

Дата смерти

20.12.2020

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1955

Отец: Соснин Виталий Кириллович

Мать: Букина Галина Александровна

Рождение ребёнка
27.05.1975

Дочь: Новослугина Евгения Васильевна

Отец ребёнка: Кормаков Василий Алексеевич

Рождение ребёнка
02.01.1977

Сын: Кормаков Вадим Васильевич

Отец ребёнка: Кормаков Василий Алексеевич

Рождение ребёнка
14.10.1991

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кормаков Василий Алексеевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
20.12.2020
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