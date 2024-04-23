Новожилов Евдокия (Мария ?) Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новожилов Евдокия (Мария ?) Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Новожилов Богдан Савельевич?

Отец ребёнка: Новожилов Савелий Кондратьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Новожилова Пелагея Савельевна

Отец ребёнка: Новожилов Савелий Кондратьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вера Саввична

Отец ребёнка: Новожилов Савелий Кондратьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Новожилов Савелий Кондратьевич

Рождение ребёнка
1824

Сын: Новожилов Кондратий Савельевич

Отец ребёнка: Новожилов Савелий Кондратьевич

Рождение ребёнка
1836

Сын: Новожилоов Мартемьян Савельевич

Отец ребёнка: Новожилов Савелий Кондратьевич

Браславль, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1845

Сын: Новожилов Никифор Савельевич

Отец ребёнка: Новожилов Савелий Кондратьевич

Смерть
Неизвестно

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