Новожилов Евдокия (Мария ?) Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Новожилов Богдан Савельевич?
Отец ребёнка: Новожилов Савелий Кондратьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Новожилова Пелагея Савельевна
Отец ребёнка: Новожилов Савелий Кондратьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вера Саввична
Отец ребёнка: Новожилов Савелий Кондратьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1824
Сын: Новожилов Кондратий Савельевич
Отец ребёнка: Новожилов Савелий Кондратьевич
Рождение ребёнка
1836
Сын: Новожилоов Мартемьян Савельевич
Отец ребёнка: Новожилов Савелий Кондратьевич
Браславль, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1845
Сын: Новожилов Никифор Савельевич
Отец ребёнка: Новожилов Савелий Кондратьевич
Смерть
Неизвестно