Новожилоов Мартемьян Савельевич
Место рождения
Дата рождения1836
Дата смертиДо 1897
ПолМужской
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Бракосочетание
26.09.1859
Жена: Марфа Степановна
При венчании, жених - крепостной, хозяин вотчины не расшифрован. Невеста - вольноотпущенная. Поручители, по жениху: той же вотчины и деревни крестьянин Григорий Осипович и д. Завражья крестьянин Иван ... Показать все
Рождение ребёнка
06.03.1863
Сын: Новожилов Алексей Мартемьянович
Мать ребёнка: Марфа Степановна
Рождение ребёнка
1875
Сын: Новожилов Илья Мартемьянович
Мать ребёнка: Марфа Степановна
Рождение ребёнка
1877
Сын: Новожилов Андрей Мартемьянович
Мать ребёнка: Марфа Степановна
Смерть
До 1897