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Новожилоов Мартемьян Савельевич

Место рождения

Браславль, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1836

Дата смерти

До 1897

Пол

Мужской

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: Новожилов Савелий Кондратьевич

Мать: Новожилов Евдокия (Мария ?) Ивановна

Браславль, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
26.09.1859

Жена: Марфа Степановна

Браславль, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
При венчании, жених - крепостной, хозяин вотчины не расшифрован. Невеста - вольноотпущенная. Поручители, по жениху: той же вотчины и деревни крестьянин Григорий Осипович и д. Завражья крестьянин Иван ... Показать все
Рождение ребёнка
06.03.1863

Сын: Новожилов Алексей Мартемьянович

Мать ребёнка: Марфа Степановна

Рождение ребёнка
1875

Сын: Новожилов Илья Мартемьянович

Мать ребёнка: Марфа Степановна

Рождение ребёнка
1877

Сын: Новожилов Андрей Мартемьянович

Мать ребёнка: Марфа Степановна

Смерть
До 1897

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