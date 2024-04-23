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Новожилов Савелий Кондратьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Новожилов Кондратий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Новожилов Богдан Савельевич?

Мать ребёнка: Новожилов Евдокия (Мария ?) Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Новожилова Пелагея Савельевна

Мать ребёнка: Новожилов Евдокия (Мария ?) Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вера Саввична

Мать ребёнка: Новожилов Евдокия (Мария ?) Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Новожилов Евдокия (Мария ?) Ивановна

Рождение ребёнка
1824

Сын: Новожилов Кондратий Савельевич

Мать ребёнка: Новожилов Евдокия (Мария ?) Ивановна

Рождение ребёнка
1836

Сын: Новожилоов Мартемьян Савельевич

Мать ребёнка: Новожилов Евдокия (Мария ?) Ивановна

Браславль, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1845

Сын: Новожилов Никифор Савельевич

Мать ребёнка: Новожилов Евдокия (Мария ?) Ивановна

Смерть
Неизвестно

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