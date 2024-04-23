Новожилов Савелий Кондратьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
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Рождение
Неизвестно
Отец: Новожилов Кондратий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Новожилов Богдан Савельевич?
Мать ребёнка: Новожилов Евдокия (Мария ?) Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Новожилова Пелагея Савельевна
Мать ребёнка: Новожилов Евдокия (Мария ?) Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вера Саввична
Мать ребёнка: Новожилов Евдокия (Мария ?) Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1824
Сын: Новожилов Кондратий Савельевич
Мать ребёнка: Новожилов Евдокия (Мария ?) Ивановна
Рождение ребёнка
1836
Сын: Новожилоов Мартемьян Савельевич
Мать ребёнка: Новожилов Евдокия (Мария ?) Ивановна
Браславль, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1845
Сын: Новожилов Никифор Савельевич
Мать ребёнка: Новожилов Евдокия (Мария ?) Ивановна
Смерть
Неизвестно