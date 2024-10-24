Вера Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения11.09.1862
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1862
Отец: Дмитрий Евсигнеевич
Мать: Ефимия Ефимовна
Бракосочетание
13.02.1883
Муж: Иван Екимович
Бежаницы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
30.12.1883
Сын: Василий Иванович
Отец ребёнка: Иван Екимович
Рождение ребёнка
21.09.1885
Сын: Федор Иванович
Отец ребёнка: Иван Екимович
Рождение ребёнка
06.11.1890
Сын: Михаил Иванович
Отец ребёнка: Иван Екимович
Рождение ребёнка
24.08.1893
Дочь: Наталия Ивановна
Отец ребёнка: Иван Екимович
Рождение ребёнка
23.06.1896
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Иван Екимович
Рождение ребёнка
09.07.1897
Дочь: Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Иван Екимович
Смерть
Неизвестно