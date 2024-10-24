Вера Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВера Дмитриевна

Вера Дмитриевна

Место рождения

Апарино, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

11.09.1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1862

Отец: Дмитрий Евсигнеевич

Мать: Ефимия Ефимовна

Апарино, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
13.02.1883

Муж: Иван Екимович

Бежаницы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
30.12.1883

Сын: Василий Иванович

Отец ребёнка: Иван Екимович

Апарино, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
21.09.1885

Сын: Федор Иванович

Отец ребёнка: Иван Екимович

Апарино, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
06.11.1890

Сын: Михаил Иванович

Отец ребёнка: Иван Екимович

Апарино, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
24.08.1893

Дочь: Наталия Ивановна

Отец ребёнка: Иван Екимович

Апарино, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
23.06.1896

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Иван Екимович

Апарино, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
09.07.1897

Дочь: Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Иван Екимович

Апарино, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.