Дмитрий Евсигнеевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1833
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1833
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
11.11.1851
Жена: Ефимия Ефимовна
Бежаницы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
14.10.1856
Сын: Андрей Дмитриевич
Мать ребёнка: Ефимия Ефимовна
Рождение ребёнка
30.06.1859
Дочь: Марфа Дмитриевна
Мать ребёнка: Ефимия Ефимовна
Рождение ребёнка
11.09.1862
Дочь: Вера Дмитриевна
Мать ребёнка: Ефимия Ефимовна
Рождение ребёнка
25.10.1865
Сын: Дмитрий Дмитриевич
Мать ребёнка: Ефимия Ефимовна
Рождение ребёнка
26.12.1866
Сын: Василий Дмитриевич
Мать ребёнка: Ефимия Ефимовна
Рождение ребёнка
19.01.1868
Сын: Ефимий Дмитриевич
Мать ребёнка: Ефимия Ефимовна
Рождение ребёнка
19.01.1868
Дочь: Мария Дмитриевна
Мать ребёнка: Ефимия Ефимовна
Смерть
Неизвестно