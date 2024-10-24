Дмитрий Евсигнеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дмитрий Евсигнеевич

Место рождения

Апарино, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Около 1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1834 г.р.

Дети

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1833

Отец: не указан

Мать: не указана

Апарино, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
11.11.1851

Жена: Ефимия Ефимовна

Бежаницы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
14.10.1856

Сын: Андрей Дмитриевич

Мать ребёнка: Ефимия Ефимовна

Апарино, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
30.06.1859

Дочь: Марфа Дмитриевна

Мать ребёнка: Ефимия Ефимовна

Апарино, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
11.09.1862

Дочь: Вера Дмитриевна

Мать ребёнка: Ефимия Ефимовна

Апарино, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
25.10.1865

Сын: Дмитрий Дмитриевич

Мать ребёнка: Ефимия Ефимовна

Апарино, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
26.12.1866

Сын: Василий Дмитриевич

Мать ребёнка: Ефимия Ефимовна

Апарино, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
19.01.1868

Сын: Ефимий Дмитриевич

Мать ребёнка: Ефимия Ефимовна

Апарино, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
19.01.1868

Дочь: Мария Дмитриевна

Мать ребёнка: Ефимия Ефимовна

Апарино, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно

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