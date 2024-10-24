Иван Екимович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1864
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
Около 1864
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
13.02.1883
Жена: Вера Дмитриевна
Бежаницы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
30.12.1883
Сын: Василий Иванович
Мать ребёнка: Вера Дмитриевна
Рождение ребёнка
21.09.1885
Сын: Федор Иванович
Мать ребёнка: Вера Дмитриевна
Рождение ребёнка
06.11.1890
Сын: Михаил Иванович
Мать ребёнка: Вера Дмитриевна
Рождение ребёнка
24.08.1893
Дочь: Наталия Ивановна
Мать ребёнка: Вера Дмитриевна
Рождение ребёнка
23.06.1896
Дочь: Анна Ивановна
Мать ребёнка: Вера Дмитриевна
Рождение ребёнка
09.07.1897
Дочь: Ольга Ивановна
Мать ребёнка: Вера Дмитриевна
Смерть
Неизвестно