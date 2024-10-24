Иван Екимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Екимович

Место рождения

Апарино, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Около 1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1862 г.р.

Дети

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1864

Отец: не указан

Мать: не указана

Апарино, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
13.02.1883

Жена: Вера Дмитриевна

Бежаницы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
30.12.1883

Сын: Василий Иванович

Мать ребёнка: Вера Дмитриевна

Апарино, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
21.09.1885

Сын: Федор Иванович

Мать ребёнка: Вера Дмитриевна

Апарино, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
06.11.1890

Сын: Михаил Иванович

Мать ребёнка: Вера Дмитриевна

Апарино, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
24.08.1893

Дочь: Наталия Ивановна

Мать ребёнка: Вера Дмитриевна

Апарино, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
23.06.1896

Дочь: Анна Ивановна

Мать ребёнка: Вера Дмитриевна

Апарино, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
09.07.1897

Дочь: Ольга Ивановна

Мать ребёнка: Вера Дмитриевна

Апарино, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно

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