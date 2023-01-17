Кедровская Соломида Леонтьевна
Место рождения
Дата рождения1766
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
МужНе указан
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766
Отец: Кедровский Леонтий Михайлович
Мать: не указана
Бракосочетание
1784
Муж: не указан
Надеево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Выдана в замужество Кадниковского уезда Пельшемской волости деревни Надеева вотчины Федора Иванова Воцкова за крестьянина Петра Андреева.
Смерть
Неизвестно