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Кедровский Леонтий Михайлович

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Место рождения

Георгиевское, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1718

Дата смерти

До 1782

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1718

Отец: не указан

Мать: не указана

Георгиевское, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1747

Сын: Кедровский Тимофей Леонтьевич

Мать ребёнка: не указана

Георгиевское, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1759

Дочь: Кедровская Ксения Леонтьевна

Мать ребёнка: не указана

Георгиевское, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1762

Дочь: Кедровская Марфа Леонтьевна

Мать ребёнка: не указана

Георгиевское, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1765

Сын: Кедровский Семен Леонтьевич

Мать ребёнка: не указана

Георгиевское, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1766

Дочь: Кедровская Соломида Леонтьевна

Мать ребёнка: не указана

Георгиевское, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Работа или профессия
1766
Георгиевское, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Диакон Георгиевской Корбангской церкви Кадниковского уезда.
Рождение ребёнка
1769

Дочь: Кедровская Маремьяна Леонтьевна

Мать ребёнка: не указана

Георгиевское, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
До 1782
Георгиевское, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
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