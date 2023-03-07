Кедровский Леонтий Михайлович
Место рождения
Дата рождения1718
Дата смертиДо 1782
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1718
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1747
Сын: Кедровский Тимофей Леонтьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1759
Дочь: Кедровская Ксения Леонтьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Кедровская Марфа Леонтьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1765
Сын: Кедровский Семен Леонтьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1766
Дочь: Кедровская Соломида Леонтьевна
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
1766
Диакон Георгиевской Корбангской церкви Кадниковского уезда.
Рождение ребёнка
1769
Дочь: Кедровская Маремьяна Леонтьевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
До 1782