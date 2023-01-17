Кедровская Марфа Леонтьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кедровская Марфа Леонтьевна

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Место рождения

Георгиевское, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1762

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1718 г.р.

Мать

Не указана

Муж

Не указан

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: Кедровский Леонтий Михайлович

Мать: не указана

Георгиевское, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
1786

Муж: не указан

Чепурово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Выдана замуж Кадниковского уезда Содимской волости, Экономической вотчины деревни Черепова за крестьянина Якова Петрова.
Смерть
Неизвестно
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