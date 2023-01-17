Кедровская Марфа Леонтьевна
Место рождения
Дата рождения1762
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
МужНе указан
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Отец: Кедровский Леонтий Михайлович
Мать: не указана
Бракосочетание
1786
Муж: не указан
Чепурово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Выдана замуж Кадниковского уезда Содимской волости, Экономической вотчины деревни Черепова за крестьянина Якова Петрова.
Смерть
Неизвестно