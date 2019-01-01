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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело по заявлению крестьянина дер. Чепурова Грибцовской волости Кадниковского уезда Д. В. Сторожева о сложении с него добавочного налога. 1901–1902 гг. // Гос. архив Воло Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Ильинской Грибцовской церкви. Список архивных дел по п Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3669Череново, д. каз.при р. Глушице.2921236967
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Вологодская губерния, Кадниковский уезд
Д. Чепурова53Алек. Осип. Каррас69—23
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
668. Чепурова, деревня бывшая владельческая, при речке Глумице, дворов 32, жителей 179, кожевенный завод
Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
8353ЧепуровоМихилевск.Ильинский-ГрибцовскийКарасс321248115104
Список населённых мест Вологодской губернии 1926 года
Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Чепурово2529306деревняРусские5092116208
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Чепурово (колхоз) 4257деревняЗимнее: 1,5 км. Летнее: —.Зимнее: 34 км. Летнее: —.Зимнее: 65 км. Летнее: —.5450
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
243939Чепуроводеревня59°41'с.ш.40°01'в.д.O-37-009
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19638404278д Чепуроводеревня