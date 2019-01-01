деревня Чепурово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Чепурово

Сокольский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Вологодской области

Находки

Где упоминается данное место
Дело по заявлению крестьянина дер. Чепурова Грибцовской волости Кадниковского уезда Д. В. Сторожева о сложении с него добавочного налога. 1901–1902 гг. // Гос. архив Воло Показать все
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Показать все
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Ильинской Грибцовской церкви. Список архивных дел по п Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Кадниковский уезд
3669Череново, д. каз.при р. Глушице.2921236967

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Вологодская губерния, Кадниковский уезд
Д. Чепурова53Алек. Осип. Каррас6923

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Вологодская губерния, Кадниковский уезд, Грибцовская волость
668. Чепурова, деревня бывшая владельческая, при речке Глумице, дворов 32, жителей 179, кожевенный завод

Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Кадниковский уезд, Грибцовская волость
8353ЧепуровоМихилевск.Ильинский-ГрибцовскийКарасс321248115104

Список населённых мест Вологодской губернии 1926 года

Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Вологодская губерния, Вологодский уезд, Свердловская волость
Чепурово2529306деревняРусские5092116208

Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года

НазваниеТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Северный край, Свердловский район, Нестеровский сельсовет
Чепурово (колхоз) 4257деревняЗимнее: 1,5 км. Летнее: —.Зимнее: 34 км. Летнее: —.Зимнее: 65 км. Летнее: —.5450

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Сокольский район
243939Чепуроводеревня59°41'с.ш.40°01'в.д.O-37-009

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Сокольский муниципальный район, Архангельское сельское поселение
19638404278д Чепуроводеревня

Мы используем куки для улучшения работы сайта.