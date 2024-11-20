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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело по жалобе крестьянки д. Надеево Пельшемской вол. Кадниковского уезда П. Яковлевой на медлительность разрешения производить постройку дома на отведенном сельским обще Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Троицкой Пельшемской церкви. Список архивных дел по пр Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
4587Надеево, д. разновед.при р. Пельшме.8283985118
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Вологодская губерния, Кадниковский уезд
С. Надеево75Ив. Вас. Лихачев15—5
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
841. Надеева, деревня бывшая государственная, дворов 40, жителей 212, часовня, лавка
Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
4119НадеевоАлферовск.Троицкийбывшие государственные93102017
42—НадеевоАлферовск.ТроицкийЦейль9361616
43—НадеевоАлферовск.ТроицкийКартамышева9371312
44—НадеевоАлферовск.ТроицкийКартамышева93225
45—НадеевоДобрынинс.ТроицкийЛихачева93132122
46—НадеевоКомаровск.Троицкийбывшие государственные9351116
47—НадеевоКомаровск.Троицкийсобственники93467
48—НадеевоКомаровск.Троицкийсобственники9351012
49—НадеевоКомаровск.Троицкийсобственники934106
50—НадеевоКомаровск.Троицкийсобственники93234
Список населённых мест Вологодской губернии 1926 года
Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Надеево57775деревняРусские56100121221
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Надеево (молочно-проп. п.) 4145деревняЗимнее: 10 км. Летнее: —.Зимнее: 23 км. Летнее: —.Зимнее: 50 км. Летнее: —.6358
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
35588Надееводеревня59°27'с.ш.40°27'в.д.O-37-021
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19638444171д Надееводеревня