деревня Надеево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Надеево

Сокольский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Вологодской области

Находки

Где упоминается данное место
Дело по жалобе крестьянки д. Надеево Пельшемской вол. Кадниковского уезда П. Яковлевой на медлительность разрешения производить постройку дома на отведенном сельским обще Показать все
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Троицкой Пельшемской церкви. Список архивных дел по пр Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Кадниковский уезд
4587Надеево, д. разновед.при р. Пельшме.8283985118

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Вологодская губерния, Кадниковский уезд
С. Надеево75Ив. Вас. Лихачев155

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Вологодская губерния, Кадниковский уезд, Пельшемская волость
841. Надеева, деревня бывшая государственная, дворов 40, жителей 212, часовня, лавка

Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Кадниковский уезд, Пельшемская волость
4119НадеевоАлферовск.Троицкийбывшие государственные93102017
42НадеевоАлферовск.ТроицкийЦейль9361616
43НадеевоАлферовск.ТроицкийКартамышева9371312
44НадеевоАлферовск.ТроицкийКартамышева93225
45НадеевоДобрынинс.ТроицкийЛихачева93132122
46НадеевоКомаровск.Троицкийбывшие государственные9351116
47НадеевоКомаровск.Троицкийсобственники93467
48НадеевоКомаровск.Троицкийсобственники9351012
49НадеевоКомаровск.Троицкийсобственники934106
50НадеевоКомаровск.Троицкийсобственники93234

Список населённых мест Вологодской губернии 1926 года

Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Вологодская губерния, Кадниковский уезд, Кадниковская волость
Надеево57775деревняРусские56100121221

Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года

НазваниеТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Северный край, Свердловский район, Кадниковский сельсовет
Надеево (молочно-проп. п.) 4145деревняЗимнее: 10 км. Летнее: —.Зимнее: 23 км. Летнее: —.Зимнее: 50 км. Летнее: —.6358

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Сокольский район
35588Надееводеревня59°27'с.ш.40°27'в.д.O-37-021

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Сокольский муниципальный район, Пельшемское сельское поселение
19638444171д Надееводеревня

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