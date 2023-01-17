Сухова (Алифанова) Татьяна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сухова (Алифанова) Татьяна Васильевна

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Место рождения

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

Вычислено 1805

Дата смерти

1871

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1776 г.р.

Мать

Вычислено 1779 г.р.

Муж

Вычислено 1803 г.р.

Дети

Вычислено 1826 г.р.
Вычислено 1831 г.р.
Вычислено 1834 г.р.
Вычислено 1837 г.р.
Вычислено 1838 г.р.
Вычислено 1841 г.р.

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1805

Отец: Алифанов Василий Ванифатьевич

Мать: Алифанова Авдотья Лаврентьевна

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Вычислено 1826

Сын: Сухов Андрей Иванович

Отец ребёнка: Сухов Иван Иванович

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Вычислено 1831

Сын: Сухов Михаил Иванович

Отец ребёнка: Сухов Иван Иванович

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Вычислено 1834

Сын: Сухов Илья Иванович

Отец ребёнка: Сухов Иван Иванович

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Вычислено 1837

Сын: Сухов Гаврила Иванович

Отец ребёнка: Сухов Иван Иванович

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Вычислено 1838

Дочь: Шунина Марфа Ивановна

Отец ребёнка: Сухов Иван Иванович

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Вычислено 1841

Дочь: Сафронова Анна Ивановна

Отец ребёнка: Сухов Иван Иванович

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Вычислено 1844

Сын: Сухов Иван Иванович

Отец ребёнка: Сухов Иван Иванович

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Между 1847 и 1848

Сын: Сухов Кирилл Иванович

Отец ребёнка: Сухов Иван Иванович

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сухов Иван Иванович

Смерть
1871
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