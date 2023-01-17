Сухова (Алифанова) Татьяна Васильевна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1805
Дата смерти1871
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1805
Рождение ребёнка
Вычислено 1826
Отец ребёнка: Сухов Иван Иванович
Рождение ребёнка
Вычислено 1831
Отец ребёнка: Сухов Иван Иванович
Рождение ребёнка
Вычислено 1834
Сын: Сухов Илья Иванович
Отец ребёнка: Сухов Иван Иванович
Рождение ребёнка
Вычислено 1837
Отец ребёнка: Сухов Иван Иванович
Рождение ребёнка
Вычислено 1838
Дочь: Шунина Марфа Ивановна
Отец ребёнка: Сухов Иван Иванович
Рождение ребёнка
Вычислено 1841
Дочь: Сафронова Анна Ивановна
Отец ребёнка: Сухов Иван Иванович
Рождение ребёнка
Вычислено 1844
Сын: Сухов Иван Иванович
Отец ребёнка: Сухов Иван Иванович
Рождение ребёнка
Между 1847 и 1848
Отец ребёнка: Сухов Иван Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сухов Иван Иванович
Смерть
1871