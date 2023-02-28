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Сухов Иван Иванович

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Место рождения

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

Вычислено 1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Между 1764 и 1765 г.р.

Мать

Вычислено 1765 г.р.

Жена

Вычислено 1805 г.р.

Дети

Вычислено 1826 г.р.
Вычислено 1831 г.р.
Вычислено 1834 г.р.
Вычислено 1837 г.р.
Вычислено 1838 г.р.
Вычислено 1841 г.р.

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1803

Отец: Сухов Иван Петрович

Мать: Сухова Афимья Фирсовна

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Вычислено 1826

Сын: Сухов Андрей Иванович

Мать ребёнка: Сухова Татьяна Васильевна

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Вычислено 1831

Сын: Сухов Михаил Иванович

Мать ребёнка: Сухова Татьяна Васильевна

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Вычислено 1834

Сын: Сухов Илья Иванович

Мать ребёнка: Сухова Татьяна Васильевна

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Вычислено 1837

Сын: Сухов Гаврила Иванович

Мать ребёнка: Сухова Татьяна Васильевна

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Вычислено 1838

Дочь: Шунина Марфа Ивановна

Мать ребёнка: Сухова Татьяна Васильевна

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Вычислено 1841

Дочь: Сафронова Анна Ивановна

Мать ребёнка: Сухова Татьяна Васильевна

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Вычислено 1844

Сын: Сухов Иван Иванович

Мать ребёнка: Сухова Татьяна Васильевна

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Между 1847 и 1848

Сын: Сухов Кирилл Иванович

Мать ребёнка: Сухова Татьяна Васильевна

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сухова Татьяна Васильевна

Смерть
Неизвестно
Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
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