Сухов Иван Иванович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1803
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1803
Отец: Сухов Иван Петрович
Мать: Сухова Афимья Фирсовна
Рождение ребёнка
Вычислено 1826
Мать ребёнка: Сухова Татьяна Васильевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1831
Мать ребёнка: Сухова Татьяна Васильевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1834
Сын: Сухов Илья Иванович
Мать ребёнка: Сухова Татьяна Васильевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1837
Мать ребёнка: Сухова Татьяна Васильевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1838
Дочь: Шунина Марфа Ивановна
Мать ребёнка: Сухова Татьяна Васильевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1841
Дочь: Сафронова Анна Ивановна
Мать ребёнка: Сухова Татьяна Васильевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1844
Сын: Сухов Иван Иванович
Мать ребёнка: Сухова Татьяна Васильевна
Рождение ребёнка
Между 1847 и 1848
Мать ребёнка: Сухова Татьяна Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно