Алифанова (Назарова) Авдотья Лаврентьевна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1779
Дата смерти01.09.1867
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1779
Отец: Лаврентий Назарович
Мать: Марина Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Вычислено 1779
Дочь: Герасимова (Алифанова) Катерина Василевна
Отец ребёнка: Алифанов Василий Ванифатьевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1805
Дочь: Сухова (Алифанова) Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Алифанов Василий Ванифатьевич
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Дементьева (Алифанова) Анна Васильевна
Отец ребёнка: Алифанов Василий Ванифатьевич
Рождение ребёнка
1811
Отец ребёнка: Алифанов Василий Ванифатьевич
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Ситнова (Алифанова) Матрёна Васильевна
Отец ребёнка: Алифанов Василий Ванифатьевич
Смерть
01.09.1867