Алифанова (Назарова) Авдотья Лаврентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алифанова (Назарова) Авдотья Лаврентьевна

Место рождения

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

Вычислено 1779

Дата смерти

01.09.1867

Пол

Женский

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1779

Отец: Лаврентий Назарович

Мать: Марина Алексеевна

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алифанов Василий Ванифатьевич

Рождение ребёнка
Вычислено 1779

Дочь: Герасимова (Алифанова) Катерина Василевна

Отец ребёнка: Алифанов Василий Ванифатьевич

Рождение ребёнка
Вычислено 1805

Дочь: Сухова (Алифанова) Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Алифанов Василий Ванифатьевич

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1808

Дочь: Дементьева (Алифанова) Анна Васильевна

Отец ребёнка: Алифанов Василий Ванифатьевич

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1811

Сын: Алифанов Ефим Васильевич

Отец ребёнка: Алифанов Василий Ванифатьевич

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1816

Дочь: Ситнова (Алифанова) Матрёна Васильевна

Отец ребёнка: Алифанов Василий Ванифатьевич

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
01.09.1867
Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан

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