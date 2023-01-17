Алифанов Василий Ванифатьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1776
Дата смерти1853
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1776
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1779
Дочь: Герасимова Катерина Василевна
Мать ребёнка: Алифанова Авдотья Лаврентьевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1805
Дочь: Сухова Татьяна Васильевна
Мать ребёнка: Алифанова Авдотья Лаврентьевна
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Дементьева Анна Васильевна
Мать ребёнка: Алифанова Авдотья Лаврентьевна
Рождение ребёнка
1811
Мать ребёнка: Алифанова Авдотья Лаврентьевна
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Ситнова Матрёна Васильевна
Мать ребёнка: Алифанова Авдотья Лаврентьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1853