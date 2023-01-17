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Алифанов Василий Ванифатьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1776

Дата смерти

1853

Пол

Мужской

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1779

Дочь: Герасимова Катерина Василевна

Мать ребёнка: Алифанова Авдотья Лаврентьевна

Рождение ребёнка
Вычислено 1805

Дочь: Сухова Татьяна Васильевна

Мать ребёнка: Алифанова Авдотья Лаврентьевна

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1808

Дочь: Дементьева Анна Васильевна

Мать ребёнка: Алифанова Авдотья Лаврентьевна

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1811

Сын: Алифанов Ефим Васильевич

Мать ребёнка: Алифанова Авдотья Лаврентьевна

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1816

Дочь: Ситнова Матрёна Васильевна

Мать ребёнка: Алифанова Авдотья Лаврентьевна

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алифанова Авдотья Лаврентьевна

Смерть
1853
Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
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