Вышнеградская (Доброчеева) Варвара Федоровна 1823 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Вышнеградская (Доброчеева) Варвара Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823 ст.

Дата смерти

18.01.1918

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823 ст.

Отец: Доброчеев Федор Трофимов

Мать: Доброчеева Параскева Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бертельс (Холопова) Вера Николаева

Отец ребёнка: Холопов Николай Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Холопов Николай Александрович

Бракосочетание
09.11.1856 ст.

Муж: Вышнеградский Иван Алексеев

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Невеста - жена умершего коллежского секретаря Николая Александрова Холопова
Рождение ребёнка
18.07.1857 ст.

Дочь: (Вышнеградская) Варвара Ивановна

Отец ребёнка: Вышнеградский Иван Алексеев

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1859 ст.

Дочь: Филипьева (Вышнеградская) Софья Ивановна

Отец ребёнка: Вышнеградский Иван Алексеев

Рождение ребёнка
11.09.1861 ст.

Дочь: Сафонова (Вышнеградская) Варвара Ивановна

Отец ребёнка: Вышнеградский Иван Алексеев

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
23.05.1865 ст.

Дочь: Сергеева (Вышнеградская) Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Вышнеградский Иван Алексеев

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
09.11.1867 ст.

Сын: Вышнеградский Александр Иванович

Отец ребёнка: Вышнеградский Иван Алексеев

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Восприемник
27.05.1875 ст.
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Сергей Николаевич Тимирёв
Восприемник
22.09.1891 ст.
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Татьяна Николаева Филипьева
Восприемник
22.05.1893 ст.
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Иван Александрович Вышнеградский
Восприемник
25.03.1917 ст.
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Нина Александровна Вышнеградская
Смерть
18.01.1918
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Причина смерти: От крупозного воспаления легких
Похороны
20.01.1918
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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