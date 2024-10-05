Вышнеградская (Доброчеева) Варвара Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1823 ст.
Дата смерти18.01.1918
ПолЖенский
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823 ст.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бертельс (Холопова) Вера Николаева
Отец ребёнка: Холопов Николай Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
09.11.1856 ст.
Невеста - жена умершего коллежского секретаря Николая Александрова Холопова
Рождение ребёнка
18.07.1857 ст.
Дочь: (Вышнеградская) Варвара Ивановна
Отец ребёнка: Вышнеградский Иван Алексеев
Рождение ребёнка
1859 ст.
Дочь: Филипьева (Вышнеградская) Софья Ивановна
Отец ребёнка: Вышнеградский Иван Алексеев
Рождение ребёнка
11.09.1861 ст.
Дочь: Сафонова (Вышнеградская) Варвара Ивановна
Отец ребёнка: Вышнеградский Иван Алексеев
Рождение ребёнка
23.05.1865 ст.
Дочь: Сергеева (Вышнеградская) Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Вышнеградский Иван Алексеев
Рождение ребёнка
09.11.1867 ст.
Сын: Вышнеградский Александр Иванович
Отец ребёнка: Вышнеградский Иван Алексеев
Восприемник
27.05.1875 ст.
Сергей Николаевич Тимирёв
Восприемник
22.09.1891 ст.
Татьяна Николаева Филипьева
Восприемник
22.05.1893 ст.
Иван Александрович Вышнеградский
Восприемник
25.03.1917 ст.
Нина Александровна Вышнеградская
Смерть
18.01.1918
Причина смерти: От крупозного воспаления легких
Похороны
20.01.1918