Вышнеградский Иван Алексеев 20.12.1830 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Вышнеградский Иван Алексеев

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Место рождения

Вышний Волочек, город Вышний Волочек, Тверская область

Дата рождения

20.12.1830 ст.

Дата смерти

25.03.1895 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1830 ст.

Отец: Вышневолоцкий Алексей Иванов

Мать: Вышневолоцкая (Лавровская ?) Александра Иванова

Вышний Волочек, город Вышний Волочек, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
Министр финансов
Упоминание
Неизвестно
Статья - Ивлев Д. Вышнеградский - Вышневолоцкий
Упоминание
Неизвестно
Википедия - Вышнеградский И.А.
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Крещение
27.12.1830 ст.
Вышний Волочек, город Вышний Волочек, Тверская область
Восприемники: Петр Александрович Набоков
Бракосочетание
09.11.1856 ст.

Жена: Вышнеградская (Доброчеева) Варвара Федоровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Невеста - жена умершего коллежского секретаря Николая Александрова Холопова
Рождение ребёнка
18.07.1857 ст.

Дочь: (Вышнеградская) Варвара Ивановна

Мать ребёнка: Вышнеградская (Доброчеева) Варвара Федоровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1859 ст.

Дочь: Филипьева (Вышнеградская) Софья Ивановна

Мать ребёнка: Вышнеградская (Доброчеева) Варвара Федоровна

Рождение ребёнка
11.09.1861 ст.

Дочь: Сафонова (Вышнеградская) Варвара Ивановна

Мать ребёнка: Вышнеградская (Доброчеева) Варвара Федоровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
23.05.1865 ст.

Дочь: Сергеева (Вышнеградская) Наталья Ивановна

Мать ребёнка: Вышнеградская (Доброчеева) Варвара Федоровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
09.11.1867 ст.

Сын: Вышнеградский Александр Иванович

Мать ребёнка: Вышнеградская (Доброчеева) Варвара Федоровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Дворянский титул
1882
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Тип события: Возведение в дворянство | ЦГИА СПб ф.536 оп.6 д.4506 | Событие | Возведение в дворянство - Вышнеградский И.А.
Восприемник
27.05.1887 ст.
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Сергей Васильевич Сергеев
Смерть
25.03.1895 ст.
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Похороны
После 06.04.1895 ст.
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Похоронен в Исидоровской церкви Александро-Невской лавры в Петербурге, в настоящее время могила утрачена

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