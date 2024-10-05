Вышнеградский Иван Алексеев
Место рождения
Дата рождения20.12.1830 ст.
Дата смерти25.03.1895 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1830 ст.
Работа или профессия
Неизвестно
Министр финансов
Упоминание
Неизвестно
Статья - Ивлев Д. Вышнеградский - Вышневолоцкий
Упоминание
Неизвестно
Википедия - Вышнеградский И.А.
Место жительства
Неизвестно
Крещение
27.12.1830 ст.
Восприемники: Петр Александрович Набоков
Бракосочетание
09.11.1856 ст.
Невеста - жена умершего коллежского секретаря Николая Александрова Холопова
Рождение ребёнка
18.07.1857 ст.
Дочь: (Вышнеградская) Варвара Ивановна
Мать ребёнка: Вышнеградская (Доброчеева) Варвара Федоровна
Рождение ребёнка
1859 ст.
Рождение ребёнка
11.09.1861 ст.
Дочь: Сафонова (Вышнеградская) Варвара Ивановна
Мать ребёнка: Вышнеградская (Доброчеева) Варвара Федоровна
Рождение ребёнка
23.05.1865 ст.
Дочь: Сергеева (Вышнеградская) Наталья Ивановна
Мать ребёнка: Вышнеградская (Доброчеева) Варвара Федоровна
Рождение ребёнка
09.11.1867 ст.
Сын: Вышнеградский Александр Иванович
Мать ребёнка: Вышнеградская (Доброчеева) Варвара Федоровна
Дворянский титул
1882
Тип события: Возведение в дворянство | ЦГИА СПб ф.536 оп.6 д.4506 | Событие | Возведение в дворянство - Вышнеградский И.А.
Восприемник
27.05.1887 ст.
Сергей Васильевич Сергеев
Смерть
25.03.1895 ст.
Похороны
После 06.04.1895 ст.
Похоронен в Исидоровской церкви Александро-Невской лавры в Петербурге, в настоящее время могила утрачена