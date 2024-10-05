Вышнеградский Александр Иванович
Место рождения
Дата рождения09.11.1867 ст.
Дата смерти09.05.1925
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1867 ст.
Работа или профессия
Неизвестно
Банкир, предприниматель, композитор
Упоминание
Неизвестно
Википедия - Вышнеградский А.И.
Крещение
14.01.1868 ст.
Восприемники: Федор Трофимов Доброчеев, Вера Николаева Холопова
Бракосочетание
22.05.1892 ст.
Рождение ребёнка
22.04.1893 ст.
Сын: Вышнеградский Иван Александрович
Мать ребёнка: Савич-Вышнеградская (Савич) Софья Ивановна
Восприемник
30.05.1893 ст.
Мария Николаева Филипьева
Рождение ребёнка
05.06.1898 ст.
Развод
07.01.1912 ст.
Бракосочетание
09.01.1912 ст.
Бракосочетание
24.04.1913 ст.
Рождение ребёнка
19.02.1917
Дочь: (Вышнеградская) Нина Александровна
Мать ребёнка: Вышнеградская (Троцкая-Сенютович) Елена Николаевна
Смерть
09.05.1925
Похороны
После 09.05.1925