Вышнеградский Александр Иванович 09.11.1867 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Вышнеградский Александр Иванович

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Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

09.11.1867 ст.

Дата смерти

09.05.1925

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1867 ст.

Отец: Вышнеградский Иван Алексеев

Мать: Вышнеградская (Доброчеева) Варвара Федоровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Работа или профессия
Неизвестно
Банкир, предприниматель, композитор
Упоминание
Неизвестно
Википедия - Вышнеградский А.И.
Крещение
14.01.1868 ст.
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Восприемники: Федор Трофимов Доброчеев, Вера Николаева Холопова
Бракосочетание
22.05.1892 ст.

Жена: Савич-Вышнеградская (Савич) Софья Ивановна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
22.04.1893 ст.

Сын: Вышнеградский Иван Александрович

Мать ребёнка: Савич-Вышнеградская (Савич) Софья Ивановна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Восприемник
30.05.1893 ст.
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Мария Николаева Филипьева
Рождение ребёнка
05.06.1898 ст.

Сын: Вышнеградский Николай Александрович

Мать ребёнка: Савич-Вышнеградская (Савич) Софья Ивановна

Развод
07.01.1912 ст.

Жена: Савич-Вышнеградская (Савич) Софья Ивановна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
09.01.1912 ст.

Жена: Вышнеградская (Троцкая-Сенютович) Нина Николаевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
24.04.1913 ст.

Жена: Вышнеградская (Троцкая-Сенютович) Елена Николаевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
19.02.1917

Дочь: (Вышнеградская) Нина Александровна

Мать ребёнка: Вышнеградская (Троцкая-Сенютович) Елена Николаевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
09.05.1925
Похороны
После 09.05.1925

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