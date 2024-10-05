Филипьева (Вышнеградская) Софья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1859 ст.
Дата смерти1895 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859 ст.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Филипьева) Анна Николаева
Отец ребёнка: Филипьев Николай Иванович
Бракосочетание
23.04.1886 ст.
Рождение ребёнка
25.05.1889 ст.
Отец ребёнка: Филипьев Николай Иванович
Рождение ребёнка
19.08.1891 ст.
Дочь: (Филипьева) Татьяна Николаева
Отец ребёнка: Филипьев Николай Иванович
Рождение ребёнка
15.05.1893 ст.
Дочь: (Филипьева) Мария Николаева
Отец ребёнка: Филипьев Николай Иванович
Смерть
1895 ст.
Рождение ребёнка
1905 ст.
Дочь: Ольшевская (Филипьева) Наталия Николаева
Отец ребёнка: Филипьев Николай Иванович