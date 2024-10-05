Филипьева (Вышнеградская) Софья Ивановна 1859 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Филипьева (Вышнеградская) Софья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1859 ст.

Дата смерти

1895 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859 ст.

Отец: Вышнеградский Иван Алексеев

Мать: Вышнеградская (Доброчеева) Варвара Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Филипьева) Анна Николаева

Отец ребёнка: Филипьев Николай Иванович

Бракосочетание
23.04.1886 ст.

Муж: Филипьев Николай Иванович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
25.05.1889 ст.

Сын: Филипьев Иван Николаеич

Отец ребёнка: Филипьев Николай Иванович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
19.08.1891 ст.

Дочь: (Филипьева) Татьяна Николаева

Отец ребёнка: Филипьев Николай Иванович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
15.05.1893 ст.

Дочь: (Филипьева) Мария Николаева

Отец ребёнка: Филипьев Николай Иванович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
1895 ст.
Рождение ребёнка
1905 ст.

Дочь: Ольшевская (Филипьева) Наталия Николаева

Отец ребёнка: Филипьев Николай Иванович

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