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Абрамова Анастасия Васильева

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Место рождения

сельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

До 1819

Дата смерти

09.07.1869

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1819

Отец: Василий Николаев

Мать: ?

сельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
14.01.1837

Муж: Абрамов Григорий Андреев

Спасская церковь с.Пятницкого Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
03.03.1844

Сын: Абрамов Иван Григорьев

Отец ребёнка: Абрамов Григорий Андреев

сельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
11.02.1846

Дочь: Мария ст.

Отец ребёнка: Абрамов Григорий Андреев

сельцо.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
18.05.1848

Сын: Абрамов Алексей Григорьев

Отец ребёнка: Абрамов Григорий Андреев

д.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1848

Дочь: Анастасия Григорьева

Отец ребёнка: Абрамов Григорий Андреев

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Мария Григорьева

Отец ребёнка: Абрамов Григорий Андреев

д.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
07.01.1852

Дочь: Домника Григорьева

Отец ребёнка: Абрамов Григорий Андреев

сельцо.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
15.01.1855

Дочь: Ксения Григорьева

Отец ребёнка: Абрамов Григорий Андреев

д.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
09.07.1869
д.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Причина смерти: от чахотки
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