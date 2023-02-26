Абрамова Анастасия Васильева
Место рождениясельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рожденияДо 1819
Дата смерти09.07.1869
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1819
Отец: Василий Николаев
Мать: ?
сельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
14.01.1837
Спасская церковь с.Пятницкого Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
03.03.1844
Отец ребёнка: Абрамов Григорий Андреев
сельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
11.02.1846
Дочь: Мария ст.
Отец ребёнка: Абрамов Григорий Андреев
сельцо.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
18.05.1848
Сын: Абрамов Алексей Григорьев
Отец ребёнка: Абрамов Григорий Андреев
д.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1848
Дочь: Анастасия Григорьева
Отец ребёнка: Абрамов Григорий Андреев
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Мария Григорьева
Отец ребёнка: Абрамов Григорий Андреев
д.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
07.01.1852
Дочь: Домника Григорьева
Отец ребёнка: Абрамов Григорий Андреев
сельцо.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
15.01.1855
Дочь: Ксения Григорьева
Отец ребёнка: Абрамов Григорий Андреев
д.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
09.07.1869
д.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Причина смерти: от чахотки