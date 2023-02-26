Абрамов Григорий Андреев
Место рожденияд.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рождения30.01.1816
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1816
Отец: Андрей Авраамов
Мать: не указана
д.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
14.01.1837
Спасская церковь с.Пятницкого Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
03.03.1844
Мать ребёнка: Абрамова Анастасия Васильева
сельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
11.02.1846
Дочь: Мария ст.
Мать ребёнка: Абрамова Анастасия Васильева
сельцо.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
18.05.1848
Сын: Абрамов Алексей Григорьев
Мать ребёнка: Абрамова Анастасия Васильева
д.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1848
Дочь: Анастасия Григорьева
Мать ребёнка: Абрамова Анастасия Васильева
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Мария Григорьева
Мать ребёнка: Абрамова Анастасия Васильева
д.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
07.01.1852
Дочь: Домника Григорьева
Мать ребёнка: Абрамова Анастасия Васильева
сельцо.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
15.01.1855
Дочь: Ксения Григорьева
Мать ребёнка: Абрамова Анастасия Васильева
д.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно