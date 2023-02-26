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Абрамов Григорий Андреев

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Место рождения

д.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

30.01.1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1816

Отец: Андрей Авраамов

Мать: не указана

д.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
14.01.1837

Жена: Абрамова Анастасия Васильева

Спасская церковь с.Пятницкого Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
03.03.1844

Сын: Абрамов Иван Григорьев

Мать ребёнка: Абрамова Анастасия Васильева

сельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
11.02.1846

Дочь: Мария ст.

Мать ребёнка: Абрамова Анастасия Васильева

сельцо.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
18.05.1848

Сын: Абрамов Алексей Григорьев

Мать ребёнка: Абрамова Анастасия Васильева

д.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1848

Дочь: Анастасия Григорьева

Мать ребёнка: Абрамова Анастасия Васильева

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Мария Григорьева

Мать ребёнка: Абрамова Анастасия Васильева

д.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
07.01.1852

Дочь: Домника Григорьева

Мать ребёнка: Абрамова Анастасия Васильева

сельцо.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
15.01.1855

Дочь: Ксения Григорьева

Мать ребёнка: Абрамова Анастасия Васильева

д.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно
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