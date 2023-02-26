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Василий Николаев

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Место рождения

сельцо.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

1782

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: яя Николай

Мать: ?

сельцо.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
Около 1812

Дочь: Пелагея Васильева

Мать ребёнка: ?

сельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1816

Дочь: Наталия Васильева

Мать ребёнка: ?

сельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1819

Дочь: Абрамова Анастасия Васильева

Мать ребёнка: ?

сельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
11.03.1824

Дочь: Александра Васильева

Мать ребёнка: ?

сельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
19.05.1826

Сын: Никифор Васильев

Мать ребёнка: ?

сельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно
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