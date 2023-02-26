Василий Николаев
Место рождениясельцо.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рождения1782
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782
Отец: яя Николай
Мать: ?
сельцо.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
Около 1812
Дочь: Пелагея Васильева
Мать ребёнка: ?
сельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Наталия Васильева
Мать ребёнка: ?
сельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1819
Дочь: Абрамова Анастасия Васильева
Мать ребёнка: ?
сельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
11.03.1824
Дочь: Александра Васильева
Мать ребёнка: ?
сельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
19.05.1826
Сын: Никифор Васильев
Мать ребёнка: ?
сельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно