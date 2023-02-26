? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди?

?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1812

Дочь: Пелагея Васильева

Отец ребёнка: Василий Николаев

сельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1816

Дочь: Наталия Васильева

Отец ребёнка: Василий Николаев

сельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1819

Дочь: Абрамова Анастасия Васильева

Отец ребёнка: Василий Николаев

сельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
11.03.1824

Дочь: Александра Васильева

Отец ребёнка: Василий Николаев

сельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
19.05.1826

Сын: Никифор Васильев

Отец ребёнка: Василий Николаев

сельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close