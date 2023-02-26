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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1812
Дочь: Пелагея Васильева
Отец ребёнка: Василий Николаев
сельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Наталия Васильева
Отец ребёнка: Василий Николаев
сельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1819
Дочь: Абрамова Анастасия Васильева
Отец ребёнка: Василий Николаев
сельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
11.03.1824
Дочь: Александра Васильева
Отец ребёнка: Василий Николаев
сельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
19.05.1826
Сын: Никифор Васильев
Отец ребёнка: Василий Николаев
сельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.