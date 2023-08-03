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Агрипена Яковлева

Место рождения

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд

Дата рождения

1738

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

MT
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738

Отец: Яков Иванов

Мать: Елена Семёнова

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Бракосочетание
19.09.1755 ст.

Муж: Матвей Исаев

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1762

Дочь: Елена Матвеева

Отец ребёнка: Матвей Исаев

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
24.01.1770 ст.

Дочь: Ксения Матвеева

Отец ребёнка: Матвей Исаев

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
12.08.1775 ст.

Сын: Никита Матвеев

Отец ребёнка: Матвей Исаев

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
29.10.1777 ст.

Дочь: Настасья Матвеева

Отец ребёнка: Матвей Исаев

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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