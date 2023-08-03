Агрипена Яковлева
Место рождения
Дата рождения1738
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738
Отец: Яков Иванов
Мать: Елена Семёнова
Бракосочетание
19.09.1755 ст.
Муж: Матвей Исаев
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Елена Матвеева
Отец ребёнка: Матвей Исаев
Рождение ребёнка
24.01.1770 ст.
Дочь: Ксения Матвеева
Отец ребёнка: Матвей Исаев
Рождение ребёнка
12.08.1775 ст.
Сын: Никита Матвеев
Отец ребёнка: Матвей Исаев
Рождение ребёнка
29.10.1777 ст.
Дочь: Настасья Матвеева
Отец ребёнка: Матвей Исаев
Смерть
Неизвестно