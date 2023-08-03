Елена Семёнова
Место рождения
Дата рождения1712
Дата смерти29.09.1765 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712
Отец: Семён Фёдоров
Мать: Акилина Тимофеева
Бракосочетание
До 1737
Муж: Яков Иванов
Рождение ребёнка
1738
Дочь: Агрипена Яковлева
Отец ребёнка: Яков Иванов
Рождение ребёнка
02.07.1743 ст.
Сын: Илья Яковлев
Отец ребёнка: Яков Иванов
Рождение ребёнка
24.06.1751 ст.
Сын: Тихон Яковлев
Отец ребёнка: Яков Иванов
Смерть
29.09.1765 ст.