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Елена Семёнова

Место рождения

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд

Дата рождения

1712

Дата смерти

29.09.1765 ст.

Пол

Женский

Добавил:

MT
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712

Отец: Семён Фёдоров

Мать: Акилина Тимофеева

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Бракосочетание
До 1737

Муж: Яков Иванов

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Рождение ребёнка
1738

Дочь: Агрипена Яковлева

Отец ребёнка: Яков Иванов

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Рождение ребёнка
02.07.1743 ст.

Сын: Илья Яковлев

Отец ребёнка: Яков Иванов

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Рождение ребёнка
24.06.1751 ст.

Сын: Тихон Яковлев

Отец ребёнка: Яков Иванов

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Смерть
29.09.1765 ст.
Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд

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