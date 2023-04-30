Акилина Тимофеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1682
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1682
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1704
Муж: Семён Фёдоров
Рождение ребёнка
Около 1705
Дочь: Марина Семёнова
Отец ребёнка: Семён Фёдоров
Рождение ребёнка
1712
Дочь: Елена Семёнова
Отец ребёнка: Семён Фёдоров
Рождение ребёнка
1726
Дочь: Дарья Семёнова
Отец ребёнка: Семён Фёдоров
Смерть
Неизвестно