Акилина Тимофеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акилина Тимофеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1682

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1675 г.р.

Дети

Добавил:

MT
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1682

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1704

Муж: Семён Фёдоров

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Рождение ребёнка
Около 1705

Дочь: Марина Семёнова

Отец ребёнка: Семён Фёдоров

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Рождение ребёнка
1712

Дочь: Елена Семёнова

Отец ребёнка: Семён Фёдоров

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Рождение ребёнка
1726

Дочь: Дарья Семёнова

Отец ребёнка: Семён Фёдоров

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Смерть
Неизвестно
Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
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